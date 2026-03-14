СКА первым в КХЛ одержал 700 побед в основное время

Домашний победный матч СКА с «Северсталью» стал юбилейным для армейского клуба.

Как сообщает пресс-служба команды с берегов Невы, СКА одержал 700-ю победу в основное время в КХЛ. 372 выигрыша приходятся на домашние встречи и 328 – на гостевые. Это лучший показатель среди всех клубов лиги, в пятёрку также входят московское «Динамо» (597), «Металлург» (632), «Ак Барс» и ЦСКА (по 641 победе).

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал «Северсталь» из Череповца. Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 5:0.