СКА первым в КХЛ одержал 700 побед в основное время

Домашний победный матч СКА с «Северсталью» стал юбилейным для армейского клуба.

Как сообщает пресс-служба команды с берегов Невы, СКА одержал 700-ю победу в основное время в КХЛ. 372 выигрыша приходятся на домашние встречи и 328 – на гостевые. Это лучший показатель среди всех клубов лиги, в пятёрку также входят московское «Динамо» (597), «Металлург» (632), «Ак Барс» и ЦСКА (по 641 победе).

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал «Северсталь» из Череповца. Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 5:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Гримальди (Зеленов, Педан) – 12:45 (5x5)     2:0 Филлипс – 25:03 (5x5)     3:0 Хайруллин – 27:19 (5x5)     4:0 Уилсон (Педан, Голдобин) – 28:23 (5x5)     5:0 Хайруллин (Короткий, Поляков) – 56:37 (5x5)    
