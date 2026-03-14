Россия будет бороться за место в совете Международной федерации хоккея

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов заявил, что ФХР готова бороться за то, чтобы российский представитель вошёл в состав совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) после выборов на полугодовом конгрессе.

«Выборы будут на Тенерифе. Мы однозначно будем подавать свою кандидатуру в совет, будем бороться за место в нём. Хотя вряд ли будем претендовать на должность вице-президентов», — приводит слова Курбатова ТАСС.

Полугодовой конгресс ИИХФ состоится в октябре 2026 года. На нём будет избираться руководство организации. В нынешний совет входит специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре.