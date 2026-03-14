А. Арзамасцев: вратари в ВХЛ читают игру лучше, чем Миска, Доминге, но нам нужны шансы

20-летний голкипер «Дизеля» Артём Арзамасцев высказался о вратарях из Северной Америки, приезжающих в КХЛ.

— Принято считать, что в КХЛ больше ждут вратарей из низших лиг Северной Америки, чем из ВХЛ. Это так?

— За последние два года в КХЛ было много североамериканских вратарей – и Миска, и Дриджер, и Доминге, и Мартин. Мне было очень интересно за ними последить, тем более что в Америке и даже в НХЛ у них была качественная статистика. К сожалению, ни один из них в КХЛ новым Фукале не стал.

Считаю, что североамериканцы только обостряют конкуренцию в российском хоккее, значит, это нам в плюс. Но мне кажется, что в ВХЛ вратари точно не слабее, чем те же Миска или Доминге. Наша школа лучше читает игру, поскольку североамериканцы в основном играют фактурой, по площадям. Но нам нужны шансы в КХЛ – какие в своё время получили, например, в «Нефтехимике» Долганов и Озолин, — цитирует Арзамасцева Russia-Hockey.