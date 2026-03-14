Главный тренер «Лады» Павел Десятков вошёл в штаб ЦСК ВВС

Главный тренер «Лады» Павел Десятков пополнил тренерский штаб команды ЦСК ВВС, сообщает пресс-служба «Лады». В субботу наставник тольяттинцев займёт место на тренерском мостике во время матча с «Омскими Крыльями» и поможет коллективу под руководством Юрия Наваренко.

При этом Десятков будет возглавлять «Ладу» и во время заключительного матча регулярного чемпионата КХЛ – 17 марта тольяттинцы примут на своём льду «Амур» из Хабаровска.

После 59 матчей в активе ЦСК ВВС 71 очко, команда занимает 15-е место в турнирной таблице и находится в зоне плей-офф. При этом «Лада» потеряла шансы на участие в Кубке Гагарина.