Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Черкас: избежать встречи с «Локомотивом» в плей-офф СКА сможет, остальные им по силам

Бывший голкипер СКА Сергей Черкас поделился ожиданиями от игры армейского клуба в предстоящем Кубке Гагарина.

— Видите ли вы какой-то потолок для СКА в плей-офф? Дальше какого раунда ему не продвинуться?
— Нет, не вижу. Мне нравится, как играет сейчас команда. Даже есть ощущение, что она ещё способна добавить, нельзя сказать, что достигла какого-то потолка. Другой вопрос, как всё сложится, насколько хоккеисты будут готовы, кто станет защищать ворота, плюс сочетание звеньев. Очень много мелких нюансов, которые влияют на всё.

Ну а какой соперник ждёт армейцев в первом раунде? Думаю, встречи с «Локомотивом» удастся избежать, команда не опустится на восьмое место. Всё остальное красно-синим по силам, что и показывает чемпионат. То же минское «Динамо», идущее вторым в конференции, петербуржцы обыгрывали пять раз из шести. С «Северсталью» 3-1 в чемпионате, а с ЦСКА — паритет. Никаких проблем не вижу! — цитирует Черкаса «Спорт уик-энд».

