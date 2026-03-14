Черкас: избежать встречи с «Локомотивом» в плей-офф СКА сможет, остальные им по силам

Бывший голкипер СКА Сергей Черкас поделился ожиданиями от игры армейского клуба в предстоящем Кубке Гагарина.

— Видите ли вы какой-то потолок для СКА в плей-офф? Дальше какого раунда ему не продвинуться?

— Нет, не вижу. Мне нравится, как играет сейчас команда. Даже есть ощущение, что она ещё способна добавить, нельзя сказать, что достигла какого-то потолка. Другой вопрос, как всё сложится, насколько хоккеисты будут готовы, кто станет защищать ворота, плюс сочетание звеньев. Очень много мелких нюансов, которые влияют на всё.

Ну а какой соперник ждёт армейцев в первом раунде? Думаю, встречи с «Локомотивом» удастся избежать, команда не опустится на восьмое место. Всё остальное красно-синим по силам, что и показывает чемпионат. То же минское «Динамо», идущее вторым в конференции, петербуржцы обыгрывали пять раз из шести. С «Северсталью» 3-1 в чемпионате, а с ЦСКА — паритет. Никаких проблем не вижу! — цитирует Черкаса «Спорт уик-энд».