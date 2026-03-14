Панарин о «Лос-Анджелесе»: команда оказалась лучше, чем ожидал. Грущу только из-за налогов

Российский форвард «Лос‑Анджелес Кингз» Артемий Панарин рассказал о своих впечатлениях от игры «королей». Хоккеист, отыгравший за «Нью‑Йорк Рейнджерс» более шести лет, в феврале был обменян в «Кингз».

«Команда оказалась лучше, чем я ожидал. У нас неплохие нападающие, защитники и вратари. Я очень воодушевлён, глядя на перспективу. Надеюсь, мы сможем попасть в плей-офф.

Знаю, что в 34 года если я хочу пожить в каком-то месте несколько лет, то должен сделать это. Не хочу оказаться в ситуации, когда я возвращаюсь домой с арены, грустя из-за города, команды или чего-то ещё. Сейчас я грущу только из-за налогов», — приводит слова Панарина сайт НХЛ.

В текущем сезоне Панарин набрал 66 (21+45) очков в 61 матче.