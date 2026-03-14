Недопёкин: СКА выходит на уровень плей-офф, как у чемпионских команд

Нападающий СКА Никита Недопёкин высказался об игре петербургской команды перед стартом плей-офф.

– Сейчас СКА показывает ту игру, которую стоит ждать от команды в плей-офф?
– От соперника тоже многое зависит. Не в том плане, что мы будем подстраиваться под какого-то соперника. Если сравнивать, мне больше понравилось играть с минским «Динамо». Это вязкая команда, они хорошо играют в обороне – объективно лучше, чем «Северсталь». Нам было важно показать, что против таких команд мы тоже можем созидать в атаке, забивать и выигрывать. А то, что обыграли «Северсталь», – просто выполняли свою работу, и всё. Ничего сверхъестественного.

– Выходит, СКА уже понимает, как он будет играть в плей-офф?
– Да, конечно. В течение сезона мы пытались подправить единоборства, подборы.

– В этих компонентах команда стала играть лучше?
– Да, намного. Даже если посмотреть статистику, которую у нас аналитики ведут, – учёт единоборств, учёт подборов, учёт блокированных бросков, – мы выходим на уровень плей-офф, как у чемпионских команд. В плей-офф это один из ключевых факторов, — цитирует Недопёкина «Спорт день за днём».

Материалы по теме
Черкас: избежать встречи с «Локомотивом» в плей-офф СКА сможет, остальные им по силам
