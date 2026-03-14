Митчелл Марнер рассказал о характере травмы капитана сборной Канады Сидни Кросби

Нападающий «Вегас Голден Найтс» и сборной Канады Митчелл Марнер рассказал о характере травмы капитана канадской команды и «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, которую последний получил на Олимпиаде-2026.

Марнер заявил, что у Кросби растяжение медиальной коллатеральной связки колена второй степени. Это означает частичный надрыв волокон связки, характеризующийся умеренной или сильной болью, выраженным отёком и чувством нестабильности колена. Восстановление занимает несколько недель. Об этом сообщает Daily Faceoff.

Напомним, Кросби получил повреждение в четвертьфинальной встрече со сборной Чехии и пропустил два последних матча канадцев на турнире. «Питтсбург» поместил Кросби в список травмированных.