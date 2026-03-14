Крикунов назвал команды КХЛ, которые сыграли хуже ожиданий в регулярном сезоне

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался об успешных командах в регулярке КХЛ и о тех, кто сыграл хуже ожиданий.

«Лучшей командой регулярного чемпионата была «Магнитка». Они играли интереснее всех, и результат уверенный. А хуже ожиданий сыграли, пожалуй, московские команды. ЦСКА сейчас вроде выправил ситуацию, а вот «Спартак» и «Динамо» оказались в нижней части таблицы. Ещё от «Трактора» большего ожидали. А «Сибирь» — молодцы, зацепились за восьмёрку, думаю, уже продержатся», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».

Напомним, победителем Кубка Континента стал магнитогорский «Металлург».