Главная Хоккей Новости

Берюбе остался недоволен пассивностью игроков «Торонто» в эпизоде с травмой Мэттьюса

Берюбе остался недоволен пассивностью игроков «Торонто» в эпизоде с травмой Мэттьюса
Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Крэйг Берюбе остался недоволен пассивностью своих игроков в эпизоде с травмой капитана команды Остона Мэттьюса во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (6:4).

1:0 Маччелли – 07:19     1:1 Готье (Крайдер, Лакомб) – 12:19     1:2 Мур (Харкинс) – 14:26     1:3 Минтюков (Пилинг, Вьель) – 22:55     2:3 Мэттьюс (Нис, Нюландер) – 30:47 (pp)     3:3 Таварес (Маччелли, Нис) – 36:26 (pp)     4:3 Нюландер – 40:36 (pp)     5:3 Гру (Карло) – 48:35 (sh)     6:3 Нис (Маккейб, Таварес) – 58:12     6:4 Киллорн (Вьель, Труба) – 59:34    

– Вы можете объяснить, почему ваши игроки не отреагировали на эту ситуацию немедленно?
– Нет. Очевидно, что кто-то из оставшейся четвёрки игроков должен был что-то сделать. Но этого не произошло.

Да, мы дали ответ в третьем периоде с точки зрения счёта (3:1. – Прим. «Чемпионата»). Это был хороший ответ. Но нам хотелось бы видеть, чтобы кто-то сразу вмешался, – приводит слова Берюбе официальный сайт НХЛ.

Во втором периоде защитник «Дакс» Радко Гудас был удалён до конца матча за удар коленом Мэттьюса. Остон не сразу поднялся со льда после удара и в итоге не смог доиграть встречу из-за травмы нижней части тела.

«Это смешно. НХЛ должна разбираться в ситуации». Лидер «Торонто» выбыл до конца сезона
