Берюбе остался недоволен пассивностью игроков «Торонто» в эпизоде с травмой Мэттьюса

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Крэйг Берюбе остался недоволен пассивностью своих игроков в эпизоде с травмой капитана команды Остона Мэттьюса во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (6:4).

– Вы можете объяснить, почему ваши игроки не отреагировали на эту ситуацию немедленно?

– Нет. Очевидно, что кто-то из оставшейся четвёрки игроков должен был что-то сделать. Но этого не произошло.

Да, мы дали ответ в третьем периоде с точки зрения счёта (3:1. – Прим. «Чемпионата»). Это был хороший ответ. Но нам хотелось бы видеть, чтобы кто-то сразу вмешался, – приводит слова Берюбе официальный сайт НХЛ.

Во втором периоде защитник «Дакс» Радко Гудас был удалён до конца матча за удар коленом Мэттьюса. Остон не сразу поднялся со льда после удара и в итоге не смог доиграть встречу из-за травмы нижней части тела.