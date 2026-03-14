Канадский форвард «Сочи» Биттен рассказал, как учит русский язык

Канадский нападающий «Сочи» Уилл Биттен ответил на вопрос, как изучает русский язык, он также заявил, что ему очень понравилась баня.

«Стараюсь погрузиться в русскую культуру и учу язык. Мне нравится. Кажется, у русских классное чувство юмора, мне хочется понимать больше. Чтобы всё понимать, надо знать русский. Но у меня нет репетитора. Я слушаю ребят, запоминаю слова и потом говорю. Русские ребята меня спрашивают что-то на английском, а я отвечаю на русском. Получается, я так учу русский, узнаю больше слов, а они становятся лучше в английском. Вот такой у нас обмен языком и культурой.

Кстати, мне ещё очень понравилась баня. Я получаю удовольствие от России, Сочи. Мне посчастливилось поиграть в двух крутых городах — Москве и Сочи. Я уже два года в России и хочу быть частью этого. За это время я узнал много нового и достаточно много слов выучил. Не знаю, какое количество, но могу что-то сказать. Возможно, произношение у меня не самое лучшее, но я стараюсь», — приводит слова Биттена Legalbet.

