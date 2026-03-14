Нападающий «Металлурга» Канцеров — 10-й в рейтинге проспектов НХЛ по версии TSN

Журналист TSN Крэйг Баттон составил рейтинг хоккеистов, ещё не играющих на постоянной основе в Национальной хоккейной лиге, но права на которых закреплены за определёнными клубами. Список возглавил 19-летний форвард Тидж Игинла, сын экс-нападающего клубов НХЛ Джерома Игинлы. Тидж был задрафтован «Ютой Маммот» в 2024 году. Первым среди россиян в рейтинге проспектов НХЛ по версии TSN идёт нападающий «Металлурга» Роман Канцеров (10-е место).

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Тидж Игинла, «Юта» (сейчас играет в WHL);

2. Антон Фронделль, «Чикаго Блэкхоукс» (SHL);

3. Портер Мартон, «Филадельфия Флайерз» (NCAA);

4. Илья Протас, «Вашингтон Кэпиталз» (АХЛ);

5. Трей Огастин, «Детройт Ред Уингз» (NCAA);

6. Майкл Хейдж, «Монреаль Канадиенс» (NCAA);

7. Коул Хатсон, «Вашингтон» (NCAA);

8. Брэди Мартин, «Нэшвилл Предаторз» (OHL);

9. Калеб Денуайе, «Юта» (QMJHL);

10. Роман Канцеров, «Чикаго» («Металлург», КХЛ).

Также в список попали ещё пять российских хоккеистов:

12. Сергей Мурашов, «Питтсбург Пингвинз» (АХЛ);

14. Егор Сурин, «Нэшвилл» («Локомотив», КХЛ);

16. Игорь Чернышов, «Сан-Хосе Шаркс» (АХЛ);

20. Александр Жаровский, «Монреаль» («Салават Юлаев», КХЛ);

22. Дмитрий Симашев, «Юта» (АХЛ).