Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain

Автомобилист – ЦСКА, результат матча 14 марта 2026 года, счёт 0:3, КХЛ 2025/2026

ЦСКА одержал уверенную победу над «Автомобилистом» в Екатеринбурге
Сегодня, 14 марта, в Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал московский ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «УГМК-Арена», одержали гости со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2026, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Полтапов (Соркин, Нестеров) – 11:37 (5x5)     0:2 Соркин – 33:36 (4x5)     0:3 Эберт (Коваленко, Нестеров) – 36:51 (5x5)    

На 12-й минуте нападающий ЦСКА Прохор Полтапов забил первый гол. На 34-й минуте форвард Максим Соркин удвоил преимущество армейцев. На 37-й минуте защитник Ник Эберт забросил третью шайбу гостей и установил окончательный счёт — 3:0.

«Автомобилист» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 65 матчей, в которых набрал 82 очка, клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА с 82 очками после 66 встреч располагается на четвёртой строчке Западной конференции.

