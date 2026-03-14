ЦСКА одержал уверенную победу над «Автомобилистом» в Екатеринбурге

Сегодня, 14 марта, в Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал московский ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «УГМК-Арена», одержали гости со счётом 3:0.

На 12-й минуте нападающий ЦСКА Прохор Полтапов забил первый гол. На 34-й минуте форвард Максим Соркин удвоил преимущество армейцев. На 37-й минуте защитник Ник Эберт забросил третью шайбу гостей и установил окончательный счёт — 3:0.

«Автомобилист» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 65 матчей, в которых набрал 82 очка, клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА с 82 очками после 66 встреч располагается на четвёртой строчке Западной конференции.