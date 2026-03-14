Рыбин — об Овечкине в КХЛ: для развития нашего хоккея — это был бы прекрасный шаг

Тренер по развитию «Сочи» Максим Рыбин высказался о будущем российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Как считаете, Овечкин останется в НХЛ на следующий сезон? «Вашингтон Кэпиталз» обменял защитника Джона Карлсона, который 17 лет был одноклубником Александра — в клубе началась перестройка?

— Всегда рано или поздно всё заканчивается даже для великих игроков. И обмены происходят, и карьеры заканчивают. Думаю, я подчёркиваю, это моё мнение, что эту франшизу Александр продлит и ещё год-два может поиграть.

— Какая мотивация будет для него? Он уже переписал практически все рекорды.

— Ему важно превзойти самый важный рекорд по общему числу шайб за всю историю НХЛ. У Гретцки 1016 — Александру важно это. А нам важно, что наш соотечественник может вписать своё имя в историю. Такие рекорды стоят веками.

— Как думаете, после завершения карьеры в «Вашингтоне» Александр окончательно закончит карьеру? Или вернётся в Россию и поиграет ещё год, в «Динамо», например?

— Такой вопрос, конечно, лучше задать самому Александру. Считаю, тут сыграет фактор здоровья — в КХЛ достаточно быстрый хоккей, другие скорости, другие площадки. Поэтому нужно себя реально оценивать, свои способности. Но для популяризации, для развития нашего хоккея — это был бы, безусловно, прекрасный шаг, — приводит слова Рыбина «Спорт день за днём».