«Сан-Хосе» продлил контракт с форвардом Делландреа на два года

«Сан-Хосе Шаркс» на официальном сайте объявил о продлении контракта с 25-летним нападающим Таем Делландреа на два года. Средняя зарплата игрока составит $ 1,625 млн за сезон.

Делландреа перешёл в «Шаркс» из «Даллас Старз» в 2024 году в результате обмена. В нынешнем сезоне он провёл 42 матча, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и девятью результативными передачами при показателе полезности «-16». Всего на его счету 261 игра в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги и 61 (17+44) очко. Тай был выбран «Далласом» в первом раунде под общим 13-м номером на драфте НХЛ 2018 года.

На данный момент «Сан-Хосе» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 68 очками в 63 матчах.