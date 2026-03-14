Вратарь ЦСКА Гамзин стал лидером по числу «сухарей» в текущем сезоне КХЛ

Вратарь ЦСКА Гамзин стал лидером по числу «сухарей» в текущем сезоне КХЛ
Вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин стал лидером по числу «сухих» матчей в этом сезоне Континентальной хоккейной лиги. После победной встречи с «Автомобилистом» (3:0) в активе голкипера стало восемь игр «на ноль» в текущем регулярном чемпионате.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2026, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Полтапов (Соркин, Нестеров) – 11:37 (5x5)     0:2 Соркин – 33:36 (4x5)     0:3 Эберт (Коваленко, Нестеров) – 36:51 (6x5)    

В нынешнем сезоне 22-летний хоккеист провёл 39 матчей, в которых одержал 22 победы при коэффициенте надёжности 1,48 и 93,9% отражённых бросков. Всего на его счету 78 встреч в КХЛ и 38 побед.

На данный момент ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции с 82 очками в 66 играх. В оставшихся матчах сезона красно-синие сыграют на выезде с новосибирской «Сибирью» (16 марта) и московским «Спартаком» (18 марта).

