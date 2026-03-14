Вратарь ЦСКА Гамзин стал лидером по числу «сухарей» в текущем сезоне КХЛ

Вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин стал лидером по числу «сухих» матчей в этом сезоне Континентальной хоккейной лиги. После победной встречи с «Автомобилистом» (3:0) в активе голкипера стало восемь игр «на ноль» в текущем регулярном чемпионате.

В нынешнем сезоне 22-летний хоккеист провёл 39 матчей, в которых одержал 22 победы при коэффициенте надёжности 1,48 и 93,9% отражённых бросков. Всего на его счету 78 встреч в КХЛ и 38 побед.

На данный момент ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции с 82 очками в 66 играх. В оставшихся матчах сезона красно-синие сыграют на выезде с новосибирской «Сибирью» (16 марта) и московским «Спартаком» (18 марта).