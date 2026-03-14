Вратарь ЦСКА Гамзин стал лидером по числу «сухарей» в текущем сезоне КХЛ
Поделиться
Вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин стал лидером по числу «сухих» матчей в этом сезоне Континентальной хоккейной лиги. После победной встречи с «Автомобилистом» (3:0) в активе голкипера стало восемь игр «на ноль» в текущем регулярном чемпионате.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2026, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Полтапов (Соркин, Нестеров) – 11:37 (5x5) 0:2 Соркин – 33:36 (4x5) 0:3 Эберт (Коваленко, Нестеров) – 36:51 (6x5)
В нынешнем сезоне 22-летний хоккеист провёл 39 матчей, в которых одержал 22 победы при коэффициенте надёжности 1,48 и 93,9% отражённых бросков. Всего на его счету 78 встреч в КХЛ и 38 побед.
На данный момент ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции с 82 очками в 66 играх. В оставшихся матчах сезона красно-синие сыграют на выезде с новосибирской «Сибирью» (16 марта) и московским «Спартаком» (18 марта).
Комментарии
- 14 марта 2026
-
19:12
-
19:00
-
18:58
-
18:44
-
18:22
-
18:12
-
18:06
-
17:48
-
17:28
-
17:09
-
16:54
-
16:37
-
16:18
-
15:51
-
15:28
-
15:11
-
14:50
-
14:32
-
14:15
-
13:53
-
13:31
-
13:13
-
12:49
-
12:34
-
12:18
-
12:00
-
11:51
-
11:39
-
11:19
-
11:00
-
10:46
-
10:30
-
10:13
-
09:55
-
09:37