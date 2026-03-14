Главный тренер ЦСКА Никитин оценил победу над «Автомобилистом»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над «Автомобилистом» (3:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2026, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Полтапов (Соркин, Нестеров) – 11:37 (5x5)     0:2 Соркин – 33:36 (4x5)     0:3 Эберт (Коваленко, Нестеров) – 36:51 (6x5)    

— Хороший соперник, такие игры перед плей-офф важны, нужны. Довольны победой, хорошие голы забили, в обороне почистили, плотность выдержали, двигаемся дальше.

— Хорошо ваша команда играла на контратаках. От чего это зависело?
— Контратака зависит от многих вещей, как быстро шайбу заберёшь, есть ли у тебя силы. Естественно, готовились к матчу, недавно играли, у ребят свежи воспоминания.

— В меньшинстве выходили «два в ноль», но Карнаухов уехал на смену…
— Это зрелость игроков, которые понимают, что твой партнёр в меньшинстве может и не забить, нужен свежий, кто бы оборонялся. Это командная работа, то, чему не научишь. Ты можешь объяснить, но только командные игроки это будут делать.

— На чём будете делать акцент в двух последних играх — на турнирных достижениях или подготовке к плей-офф?
— В регулярном сезоне нет особых достижений, кроме попадания в плей-офф, разве что Кубок Континента. Хорошая команда против нас играла, следующий соперник за плей-офф рубится, это хорошие игры перед плей-офф, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

