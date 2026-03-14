Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин прокомментировал поражение от ЦСКА

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о поражении от ЦСКА (0:3) и заявил, что его команде не хватало выигранных единоборств.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2026, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Полтапов (Соркин, Нестеров) – 11:37 (5x5)     0:2 Соркин – 33:36 (4x5)     0:3 Эберт (Коваленко, Нестеров) – 36:51 (6x5)    

— Сегодня немного ротацию состава провели, хотели проверить парней перед матчами плей-офф. Не хватило выигрыша единоборств как в атаке, так и в зоне обороны, соперник хорошо контролировал шайбу, где мы оказывались в некоторых моментах статистами и не прессинговали ЦСКА, не напрягали. Что соперник давал бросать, то мы и делали, не лезли на пятак, потому такой счёт на табло.

— Как оцените игру Лавра Гашилова?
— Были моменты в атаке, наверное, больше всех моментов. Был один хороший, где мог завершить и, возможно, сделал лишнюю передачу.

— Почему допускали контратаки в большинстве?
— Там была одна контратака, которая оказалась голевой, но она, наверное, сломила этот матч в пользу ЦСКА.

— У команды периодически случаются неудачные игры. Как избежать таких матчей в плей-офф?
— Но мы и выигрывали у топовых соперников. Могу понять парней, где-то могло не хватить силёнок в подготовке к матчам. Будем больше внимания уделять этому, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

