Меркли — о результатах «Шанхайских Драконов»: это отстойно! Сезон с привкусом горечи

Канадский нападающий «Шанхайских Драконов» Ник Меркли поделился эмоциями от выступления команды в текущем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Ранее китайский клуб потерял шансы на попадание в плей-офф КХЛ.

«Это мой лучший сезон в КХЛ, если брать персонально, но его нельзя оценить положительно, так как мы не попали в плей-офф. Нам не хватило побед, значит, есть над чем работать. Нельзя быть полностью счастливым за сезон лично, если мы не смогли достичь командного результата. Это отстойно! Этот сезон с привкусом горечи», — приводит слова Меркли Legalbet.

На данный момент «Шанхайские Драконы» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 54 очками после 65 матчей. До конца регулярного чемпионата китайской команде осталось провести три встречи — с «Салаватом Юлаевым», «Автомобилистом» и СКА.