Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Меркли — о результатах «Шанхайских Драконов»: это отстойно! Сезон с привкусом горечи

Комментарии

Канадский нападающий «Шанхайских Драконов» Ник Меркли поделился эмоциями от выступления команды в текущем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Ранее китайский клуб потерял шансы на попадание в плей-офф КХЛ.

«Это мой лучший сезон в КХЛ, если брать персонально, но его нельзя оценить положительно, так как мы не попали в плей-офф. Нам не хватило побед, значит, есть над чем работать. Нельзя быть полностью счастливым за сезон лично, если мы не смогли достичь командного результата. Это отстойно! Этот сезон с привкусом горечи», — приводит слова Меркли Legalbet.

На данный момент «Шанхайские Драконы» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 54 очками после 65 матчей. До конца регулярного чемпионата китайской команде осталось провести три встречи — с «Салаватом Юлаевым», «Автомобилистом» и СКА.

Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android