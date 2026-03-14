Черкас высказался о шансах Овечкина сыграть на Олимпиаде-2030

Бывший голкипер СКА Сергей Черкас оценил шансы российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина сыграть на Олимпийских играх 2030 года во Франции.

«В том состоянии, в котором он сейчас находится, думаю, потенциал у Овечкина на Олимпиаду-2030 есть. Не знаю, в каком статусе он туда поедет, но он точно может там быть», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

40-летний Овечкин проводит свой последний сезон по действующему контракту с «Вашингтоном». В текущем регулярном чемпионате на счету форварда 67 матчей, в которых он отметился 24 заброшенными шайбами и 27 результативными передачами.

Напомним, сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.