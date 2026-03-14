«Ещё есть над чем работать». Нападающий ЦСКА Соркин — после победы над «Автомобилистом»

Нападающий ЦСКА Максим Соркин прокомментировал победу над «Автомобилистом» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ и рассказал о своём голе.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2026, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Полтапов (Соркин, Нестеров) – 11:37 (5x5)     0:2 Соркин – 33:36 (4x5)     0:3 Эберт (Коваленко, Нестеров) – 36:51 (6x5)    

— Расскажи о своём голе. Как получилось в меньшинстве убежать «один в ноль»?
— Я выиграл шайбу в средней зоне и понял, что убегаю от соперников, поэтому побежал за ней. Увидел, что я один, Паша поехал на смену, поэтому решил сам бросать.

— Вторым голом соперника, можно сказать, отправили в нокаут?
— Не в нокаут, но такой хороший импульс для нас был, чтобы правильно играть и дальше. Поэтому потом и третий гол забили.

— Как оценишь игру в обороне? Сыграли «на ноль», несмотря на сильную атаку «Автомобилиста».
— Да, по счёту хорошо сыграли в обороне, но ещё есть над чем работать. «Автомобилист» создавал моменты. Когда надо, блокировали, где-то Гамза [Дмитрий Гамзин] подтащил, — приводит слова Соркина пресс-служба ЦСКА.

