Защитник ЦСКА Эберт высказался о победе над «Автомобилистом»

Защитник ЦСКА Ник Эберт подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (3:0).

«Это была особенная игра, были эмоции от того, что я вернулся сюда, где провёл несколько хороших лет, подружился со многими людьми. Рад был увидеться со всеми снова и, конечно, доволен победой.

В моём голе была хорошая командная работа, парни здорово двигали шайбу. Я нашёл немного пространства и нанёс хороший бросок. Необычно забивать здесь «Автомобилисту», но было приятно», — приводит слова Эберта пресс-служба ЦСКА.

Напомним, 31-летний защитник ранее выступал за екатеринбургский клуб. Он провёл в составе «Автомобилиста» три сезона. Эберт присоединился к ЦСКА по ходу текущего регулярного чемпионата. На его счету пять матчей за армейцев и 3 (2+1) очка.