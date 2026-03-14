Главная Хоккей Новости

Защитник ЦСКА Эберт высказался о победе над «Автомобилистом»

Защитник ЦСКА Эберт высказался о победе над «Автомобилистом»
Комментарии

Защитник ЦСКА Ник Эберт подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2026, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Полтапов (Соркин, Нестеров) – 11:37 (5x5)     0:2 Соркин – 33:36 (4x5)     0:3 Эберт (Коваленко, Нестеров) – 36:51 (6x5)    

«Это была особенная игра, были эмоции от того, что я вернулся сюда, где провёл несколько хороших лет, подружился со многими людьми. Рад был увидеться со всеми снова и, конечно, доволен победой.

В моём голе была хорошая командная работа, парни здорово двигали шайбу. Я нашёл немного пространства и нанёс хороший бросок. Необычно забивать здесь «Автомобилисту», но было приятно», — приводит слова Эберта пресс-служба ЦСКА.

Напомним, 31-летний защитник ранее выступал за екатеринбургский клуб. Он провёл в составе «Автомобилиста» три сезона. Эберт присоединился к ЦСКА по ходу текущего регулярного чемпионата. На его счету пять матчей за армейцев и 3 (2+1) очка.

