Защитник ЦСКА Эберт высказался о победе над «Автомобилистом»

Защитник ЦСКА Ник Эберт подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (3:0).
«Это была особенная игра, были эмоции от того, что я вернулся сюда, где провёл несколько хороших лет, подружился со многими людьми. Рад был увидеться со всеми снова и, конечно, доволен победой.
В моём голе была хорошая командная работа, парни здорово двигали шайбу. Я нашёл немного пространства и нанёс хороший бросок. Необычно забивать здесь «Автомобилисту», но было приятно», — приводит слова Эберта пресс-служба ЦСКА.
Напомним, 31-летний защитник ранее выступал за екатеринбургский клуб. Он провёл в составе «Автомобилиста» три сезона. Эберт присоединился к ЦСКА по ходу текущего регулярного чемпионата. На его счету пять матчей за армейцев и 3 (2+1) очка.
- 14 марта 2026
-
20:36
-
20:14
-
19:56
-
19:34
-
19:12
-
19:00
-
18:58
-
18:44
-
18:22
-
18:12
-
18:06
-
17:48
-
17:28
-
17:09
-
16:54
-
16:37
-
16:18
-
15:51
-
15:28
-
15:11
-
14:50
-
14:32
-
14:15
-
13:53
-
13:31
-
13:13
-
12:49
-
12:34
-
12:18
-
12:00
-
11:51
-
11:39
-
11:19
-
11:00
-
10:46