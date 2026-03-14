Американский форвард СКА Гримальди ответил, почему перестал учить русский язык

Американский нападающий СКА Рокко Гримальди рассказал о своей жизни в России и объяснил, почему перестал учить русский язык.

– К чему вы ещё не привыкли в России?
– Честно говоря, не знаю. Это отличный вопрос. Не знаю, к чему я не привык. Думаю, что привык ко многим вещам.

– Выучили ли русский язык?
– Честно говоря, я учил немного. Но когда у меня родились девочки-близняшки, осталось немного времени, чтобы заниматься многими вещами. Это тяжело и нет времени, так как детям нужно внимание.

– Есть ли в России то, что вы не понимаете?
– Не думаю, что есть для меня что-то такое, — приводит слова Гримальди «Спорт день за днём».

33-летний форвард проводит свой первый сезон в КХЛ. В текущем регулярном чемпионате он провёл 63 игры и набрал 34 (14+20) очка.

