Один из лидеров «Баффало» хочет получать $10 млн за сезон — The Athletic

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Алекс Так запрашивает более $ 10 млн в год по новому контракту, сообщает The Athletic. Отмечается, что стороны продолжают переговоры.

Действующее соглашение 29-летнего форварда со средней годовой зарплатой $ 4,75 млн рассчитано до 30 июня 2026 года.

Так провёл пять сезонов в составе «Сэйбрз» и набрал 300 (134+166) очков в 345 матчах при показателе полезности «+54». В текущем регулярном чемпионате на его счету 64 игры, в которых он отметился 28 заброшенными шайбами и 29 результативными передачами. Нападающий был выбран «Миннесотой Уайлд» в первом раунде под общим 18-м номером на драфте НХЛ 2014 года.