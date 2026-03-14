Черкас: Кучеров сможет приблизиться к достижениям Овечкина в НХЛ

Комментарии

Бывший голкипер СКА Сергей Черкас выразил мнение, что российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова обделяют вниманием.

«Конечно, Кучеров сможет приблизиться к достижениям Овечкина. Его обходят вниманием, хотя Кучеров на протяжении многих лет является ведущим игроком НХЛ. И своей результативностью он показывает, что он игрок высочайшего уровня. Хотя о нём и правда не так много говорят. Но те люди, которые следят за хоккеем, они знают, что Кучеров — звезда», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

В нынешнем сезоне 32-летний форвард сыграл 60 матчей, в которых забросил 34 шайбы и сделал 72 голевые передачи.

Материалы по теме
Кучеров в третий раз подряд станет лучшим бомбардиром НХЛ? История говорит в его пользу
Кучеров в третий раз подряд станет лучшим бомбардиром НХЛ? История говорит в его пользу
