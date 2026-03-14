Форвард «Сочи» Биттен: Канада — очень дорогая страна, жить в России гораздо дешевле

Нападающий «Сочи» Уилл Биттен сравнил стоимость жизни в России и Канаде. 27-летний хоккеист проводит свой второй сезон в Континентальной хоккейной лиге.

«Канада — очень дорогая страна. В России гораздо дешевле жить, чем в Канаде. Недвижимость, автомобили по стоимости значительно выше. Цены на продукты сложно сравнить, но хороший стейк в России стоит дешевле в два-три раза, как и вся еда в ресторанах. За обед здесь я отдаю смешные деньги», – приводит слова Биттена Legalbet.

В нынешнем сезоне канадец провёл 57 матчей, в которых отметился 10 заброшенными шайбами и 11 результативными передачами при показателе полезности «-17».