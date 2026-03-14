Панарин — об уходе из «Рейнджерс»: пока тебе об этом прямо не скажут, ты в это не веришь

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин рассказал о своих эмоциях перед обменом из «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Пока тебе об этом прямо не скажут, ты в это не веришь. Я ведь, как мне кажется, играл довольно хорошо. В начале сезона, да, слишком много думал, но потом исправил ситуацию. Когда возвращаешься на свой уровень, думаешь: «Вот сейчас – вперёд». А потом этого не происходит. Но ничего, всё нормально», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

34-летний форвард выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. За это время в 482 встречах он набрал 607 (205+402) очков. За «Кингз» он сыграл девять матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и семью результативными передачами.