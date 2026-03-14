Игрок «Сочи» Хафизов — о мотивации команды: каждый хочет показать себя с лучшей стороны

Нападающий «Сочи» Тимур Хафизов высказался о мотивации команды на оставшиеся матчи регулярного чемпионата КХЛ.

— «Сочи» на последнем месте и уже давно лишился шансов на плей-офф. Какая будет мотивация на оставшиеся три матча регулярного чемпионата?

— Такая же, что во всех последних матчах. Есть такой момент, что каждый хочет показать себя с лучшей стороны, заслужить продление контракта или показать себя другому клубу.

— У вас при этом контракт ещё на следующий сезон. Верите, что у «Сочи» появятся возможности улучшить результаты и впервые за много лет всерьёз побороться за попадание в плей-офф?

— В любом случае смотрим в будущее с позитивом. Надо всегда оставаться на позитиве и думать о лучшем. Так что в следующем сезоне сделаем всё, чтобы быть намного ближе к своей цели — попаданию в плей-офф, — приводят слова Хафизова «Известия».