Главная Хоккей Новости

Защитник СКА Выдренков: наша команда может дойти до финала и выиграть Кубок Гагарина

Защитник СКА Выдренков: наша команда может дойти до финала и выиграть Кубок Гагарина
Защитник СКА Иван Выдренков высоко оценил шансы санкт-петербургского клуба в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

– СКА уже пятый на Западе. Смотрите ли в таблицу? Может, изучаете потенциальных соперником по первому раунду плей-офф?
– Нет, мы не смотрим в таблицу. Нам неважно с кем играть, мы готовы к любому сопернику.

– Сейчас были матчи с минским «Динамо», «Северсталью» — возможными соперниками. С кем лучше?
– Я повторюсь, нам без разницы с кем играть, мы готовы к любому сопернику.

– Финиш регулярки, матчи с «Трактором», «Сибирью», «Шанхаем». Как лучше их провести?
– Будем стараться побеждать. Это придаст нам уверенности перед началом плей-офф. Будет приятно набрать ещё шесть очков.

– Вы чувствуете, что СКА в нынешней форме может пройти далеко в плей-офф?
– Конечно, я уверен, что наша команда может дойти до финала и выиграть Кубок Гагарина, – приводит слова Выдренкова «Спорт день за днём».

