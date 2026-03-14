Защитник «Сочи» Хохлов: можно придумать турниры для команд, не попавших в плей-офф

Защитник «Сочи» Илья Хохлов рассказал, нужно ли в Континентальной хоккейной лиге вернуть Кубок Надежды или организовать плей-ин.

«Может быть, да. Это было бы интересно. Играть интереснее, чем тренироваться. Или отдыхать от хоккея, смотреть Кубок Гагарина по телевизору. Сейчас получается, что без хоккея пять месяцев будем. Думаю, можно было бы придумать какие-то турниры для команд, которые в плей-офф не попали.

Но это вопрос к лиге. Было ли бы им интересно с финансовой точки зрения, логистики. Всё-таки все следят за плей-офф больше. Раньше же был Кубок Надежды. Когда его проводили последний раз, был ещё совсем молодой, в Череповце играл. Я не участвовал, правда, а просто сидел на лавке и смотрел. Подавал надежды. Но идея хорошая и интересная с плей-ин», – приводит слова Хохлова Legalbet.

Кубок Надежды — хоккейный турнир среди команд КХЛ, не получивших возможность сыграть в Кубке Гагарина. Проводился в 2013—2014 годах.