Александр Овечкин рассказал, что его всё ещё мотивирует после 20 лет в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, что до сих пор мотивирует его после 20 лет в НХЛ.

— Я задавал этот вопрос Сидни Кросби недавно. Ты играешь в НХЛ уже два десятка лет. Что до сих пор мотивирует тебя?
— Атмосфера, тусы с ребятами. Мы всё ещё любим хоккей, это самое важное. Мы всё ещё получаем удовольствие, — сказал Овечкин в интервью ESPN перед матчем с «Бостоном».

В нынешнем сезоне 40-летний форвард провёл 67 матчей, в которых отметился 24 заброшенными шайбами и 27 результативными. Всего на его счету 1558 игр в регулярных чемпионатах НХЛ и 1674 (921+753) очка.

