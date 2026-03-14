Брент Бёрнс вышел на чистое второе место по матчам без пропусков в регулярках НХЛ

Защитник «Колорадо Эвеланш» Брент Бёрнс проводит свой 990-й матч без единого пропуска в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Данная серия длится с 22 ноября 2013 года. Хоккеист принимает участие в игре с «Виннипег Джетс». На данный момент идёт первый период, счёт — 0:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2026, суббота. 23:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Перерыв
0 : 0
Колорадо Эвеланш
Денвер

41-летний хоккеист вышел на чистое второе место в истории лиги по этому показателю, опередив Кейта Яндла (989). Рекорд принадлежит Филу Кесселу – 1064 игры подряд.

В нынешнем сезоне на счету Бёрнса 65 встреч, в которых он отметился девятью заброшенными шайбами и 19 результативными передачами при показателе полезности «+29». Всего он провёл 1562 игре в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 938 (270+668) очков.

