Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин назвал главную разницу между успешным прошлым сезоном и неудачным нынешним

Комментарии

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил, в чём основная разница между успешным прошлым сезоном и неудачным нынешним.

— В чём разница между прошлым сезоном, в котором команда добилась успехов, и нынешним?
— В прошлом сезоне мы были последовательны, могли выиграть пять матчей, потом проиграть один и снова вернуться на правильный путь. В этом плане в нынешнем сезоне у нас есть проблемы, мы всё ещё боремся за плей-офф. На мой взгляд, в этом главная разница, — сказал Овечкин в интервью ESPN перед матчем с «Бостоном».

На данный момент «Вашингтон» находится на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции с 73 очками в 67 матчах.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android