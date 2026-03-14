«Оттава» всухую обыграла «Анахайм», Минтюков и Зуб очков не набрали

Сегодня, 14 марта, в Оттаве (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Анахайм Дакс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Канадиен Тайр-центр», одержали хозяева со счётом 2:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Майкл Амадио и Тома Шабо. Российский защитник «Оттавы» Артём Зуб очков в этой встрече не набрал. Защитник «Анахайма» Павел Минтюков также не смог отличиться.

На данный момент «Сенаторз» занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 75 очками после 65 матчей. «Дакс» располагаются на четвёртой строчке в Западной конференции с 75 очками в 66 встречах.