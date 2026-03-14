Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Оттава Сенаторз – Анахайм Дакс, результат матча 14 марта 2026 года, счет 2:0, НХЛ 2025/2026

«Оттава» всухую обыграла «Анахайм», Минтюков и Зуб очков не набрали
Комментарии

Сегодня, 14 марта, в Оттаве (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Анахайм Дакс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Канадиен Тайр-центр», одержали хозяева со счётом 2:0.

14 марта 2026, суббота. 20:00 МСК
1:0 Амадио (Пинто, Казинс) – 23:54     2:0 Шабо (Пинто) – 29:21 (sh)    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Майкл Амадио и Тома Шабо. Российский защитник «Оттавы» Артём Зуб очков в этой встрече не набрал. Защитник «Анахайма» Павел Минтюков также не смог отличиться.

На данный момент «Сенаторз» занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 75 очками после 65 матчей. «Дакс» располагаются на четвёртой строчке в Западной конференции с 75 очками в 66 встречах.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android