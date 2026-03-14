Овечкин рассказал, чем завтракал перед матчем с «Бостоном»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, чем он завтракал перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз». Встреча проходит в эти минуты, идёт второй период, счёт — 1:1.

— Все знают о твоём легендарном приёме пищи перед матчами. Что ты ел сегодня на завтрак, дружище?

— Спагетти (смеётся). Я люблю их, — сказал Овечкин в интервью ESPN перед матчем с «Бостоном».

На данный момент «Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 73 очками после 67 встреч. «Бостон» располагается на восьмой строчке на Востоке с 78 очками в 65 матчах.