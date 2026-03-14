Результаты матчей КХЛ на 14 марта 2026 года

Сегодня, 14 марта, состоялся один матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

«Автомобилист» – ЦСКА — 0:3.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 95 очками после 66 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 103 очка после 65 игр.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.