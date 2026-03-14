Сегодня, 14 марта, состоялись 13 матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 14 марта 2026 года:

«Металлург» Нк – «Сокол» — 7:2;

«Кристалл» – «Торпедо-Горький» — 7:4;

«Барс» – «Зауралье» — 3:2 ОТ;

«Динамо-Алтай» – ХК «Норильск» — 5:3;

«Олимпия» – «Магнитка» — 4:3 ОТ;

«Молот» – «Южный Урал» — 4:3 Б;

«Торос» – «Горняк-УГМК» — 2:3 ОТ;

ЦСК ВВС – «Омские Крылья» — 3:4 ОТ;

«Ижсталь» – «Челмет» — 3:4;

«Дизель» – «Химик» — 1:3;

«Нефтяник» – «Югра» — 2:1 ОТ;

«Челны» – «Рубин» — 1:4;

«Рязань-ВДВ» – «Звезда» — 2:1.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 104 очка в 61 матче. Второе место занимает «Югра» с 99 очками после 61 встречи. Тройку замыкает «Нефтяник» (93 очка в 60 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.