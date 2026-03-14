Результаты матчей МХЛ на 14 марта 2026 года

Сегодня, 14 марта, состоялись 10 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 14 марта 2026 года:

«Тайфун» – МХК «Атлант» — 4:3 Б;

«Толпар» – «Снежные Барсы» — 3:0;

«Тюменский Легион» – «АКМ Новомосковск» — 0:5;

«Стальные Лисы» – «Мамонты Югры» — 10:1;

«Амурские Тигры» – «Сахалинские Акулы» — 1:2;

«Ирбис» – «Авто» — 0:3;

«Локо-76» – «Реактор» — 4:2;

«Чайка» – «Белые Медведи» — 2:1 Б;

«Красноярские Рыси» – «Сибирские Снайперы» — 1:3;

МХК «Спартак MAХ» – «Красная Армия» — 5:4 Б.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» со 101 очком после 58 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 80 очков после 55 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.