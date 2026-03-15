«Вашингтон» проиграл «Бостону» в серии буллитов, Овечкин свою попытку не реализовал

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). «Бостон Брюинз» одержал победу со счётом 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

В составе «Вашингтона» отличились Мэтт Рой и Расмус Сандин. За «Бостон» дубль оформил Чарли Макэвой. Победный буллит на счету Фрейзера Минтена. Россияне Александр Овечкин, Никита Задоров и Марат Хуснутдинов не отметились результативными действиями.

«Вашингтон Кэпиталз» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 74 очка за 68 матчей. «Бостон Брюинз» располагается на пятой строчке, заработав 80 очков за 66 игр.