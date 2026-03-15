Тренер «Вашингтона» не выпустил Александра Овечкина в овертайме матча с «Бостоном»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» не выпустил российского нападающего Александра Овечкина на лёд в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой «Бостона» в серии буллитов со счётом 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

В этой встрече российский нападающий не отметился результативными действиями, а также не реализовал свою попытку в серии послематчевых буллитов.

«Вашингтон Кэпиталз» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 74 очка за 68 матчей. «Бостон Брюинз» располагается на пятой строчке, заработав 80 очков за 66 игр.