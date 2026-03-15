Сандин забил гол «Бостону» от синей линии, Овечкин пригнулся на пятачке

Шведский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Расмус Сандин отличился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (2:3 Б).
На 44-й минуте встречи форвард столичной команды Джастин Сурдиф слева у бортика поборолся за шайбу, она отскочила на синюю линию на Сандина, который мощно зарядил по воротам. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин вовремя увернулся перед голкипером «Бостона», и шайба влетела под перекладину ворот гостей.
Всего в текущем сезоне на счету Сандина четыре гола и 20 результативных передач в 61 встрече. У Овечкина в данной встрече не было набранных очков. Он на данный момент остановился на 51 (24+27) очке в нынешней регулярке.
