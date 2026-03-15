Виннипег Джетс — Колорадо Эвеланш, результат матча 14 марта 2026, счет 3:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Колорадо» неожиданно проиграл «Виннипегу», Ничушкин – без очков
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2026, суббота. 23:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Коннор (Шайфли) – 22:05     2:0 Иафалло (Шайфли, Коннор) – 31:52     2:1 Нечас (Маккиннон, Макар) – 58:44     3:1 Перфетти – 59:18    

В составе победителей забивали Кайл Коннор, Алекс Иафалло и Коул Перфетти.

Единственную шайбу за «Колорадо» забросил Мартин Нечас. Натан Маккиннон отметился результативной передачей. Российские нападающие Валерий Ничушкин и Захар Бардаков не набрали очков в этой встрече.

«Колорадо» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, записав в свой актив 97 очков. «Виннипег», в свою очередь, находится на 12-м месте на Западе, набрав 64 очка.

