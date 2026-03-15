Александр Овечкин продлил безголевую серию в НХЛ до шести матчей
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил безголевую серию в НХЛ до шести матчей. Форвард не смог отличиться в матче регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз» (2:3 Б).
НХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2026, суббота. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Б
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Рой (Сандин, Лапьер) – 21:15 1:1 Макэвой (Пастрняк) – 31:57 2:1 Сандин – 43:12 2:2 Макэвой (Заха, Арвидссон) – 50:09 2:3 Минтен – 65:00
В этой встрече Александр Овечкин не отметился результативными действиями, а также не реализовал свою попытку в серии буллитов.
В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 69 матчах, в которых записал в свой актив 24 гола и 27 результативных передач.
«Вашингтон Кэпиталз» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 74 очка за 68 матчей. «Бостон Брюинз» располагается на пятой строчке, заработав 80 очков за 66 игр.
