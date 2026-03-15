Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин продлил безголевую серию в НХЛ до шести матчей

Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил безголевую серию в НХЛ до шести матчей. Форвард не смог отличиться в матче регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз» (2:3 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2026, суббота. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Б
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Рой (Сандин, Лапьер) – 21:15     1:1 Макэвой (Пастрняк) – 31:57     2:1 Сандин – 43:12     2:2 Макэвой (Заха, Арвидссон) – 50:09     2:3 Минтен – 65:00    

В этой встрече Александр Овечкин не отметился результативными действиями, а также не реализовал свою попытку в серии буллитов.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 69 матчах, в которых записал в свой актив 24 гола и 27 результативных передач.

«Вашингтон Кэпиталз» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 74 очка за 68 матчей. «Бостон Брюинз» располагается на пятой строчке, заработав 80 очков за 66 игр.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android