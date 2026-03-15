Миннесота Уайлд — Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 13 марта 2026, счет 2:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Миннесота» уступила аутсайдеру НХЛ «Рейнджерс» с 45 сейвами Шестёркина. У россиян 6 очков
В ночь с 14 на 15 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лаба (Перро, Гавриков) – 02:41 (pp)     0:2 Гавриков (Картье, Фокс) – 15:00     1:2 Болди (Хьюз, Густавссон) – 20:35 (pp)     1:3 Хмеларж (Рэддиш, Вааканайнен) – 28:41     1:4 Трочек (Гавриков, Фокс) – 29:03     2:4 Юров (Тарасенко, Тренин) – 47:19    

В составе гостей шайбы забросили Ноа Лаба, Ярослав Хмеларж, Винсент Трочек и российский защитник Владислав Гавриков (1+2). Голкипер команды Игорь Шестёркин совершил в матче 45 спасений.

У хозяев голы записали на свой счёт Мэтт Болди и российский форвард Данила Юров, которому ассистировали Владимир Тарасенко и Яков Тренин. Лидер «дикарей» нападающий Кирилл Капризов завершил встречу с показателем полезности «-1».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Миннесота» в следующем матче сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс» дома 16 марта, «Рейнджерс» встретятся на своём льду с «Лос-Анджелес Кингз» 17 марта.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Александр Овечкин провёл 1559-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ
