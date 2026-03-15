«Миннесота» уступила аутсайдеру НХЛ «Рейнджерс» с 45 сейвами Шестёркина. У россиян 6 очков

В ночь с 14 на 15 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе гостей шайбы забросили Ноа Лаба, Ярослав Хмеларж, Винсент Трочек и российский защитник Владислав Гавриков (1+2). Голкипер команды Игорь Шестёркин совершил в матче 45 спасений.

У хозяев голы записали на свой счёт Мэтт Болди и российский форвард Данила Юров, которому ассистировали Владимир Тарасенко и Яков Тренин. Лидер «дикарей» нападающий Кирилл Капризов завершил встречу с показателем полезности «-1».

«Миннесота» в следующем матче сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс» дома 16 марта, «Рейнджерс» встретятся на своём льду с «Лос-Анджелес Кингз» 17 марта.