Журналист ESPN заявил, что ему запретили задавать вопрос Овечкину о его будущем в НХЛ

Телеведущий ESPN Стив Леви рассказал, что ему запретили обсуждать с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным его будущее в Национальной хоккейной лиге.

«Нас попросили не поднимать вопрос о том, является ли этот сезон для него последним и будут ли предстоящие несколько матчей его финальными», — приводит слова Леви Russian Machine Never Breaks.

Ранее 40-летий Овечкин, отвечая на вопрос о возможном завершении карьеры заявил, что ему тяжело тягаться с молодыми игроками.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 69 матчах, в которых записал в свой актив 24 гола и 27 результативных передач.