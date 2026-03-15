Юров, Тарасенко и Тренин забили полностью русский гол в ворота Шестёркина в матче НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги на стадионе «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США) хоккеисты «Миннесоты Уайлд» забили полностью русский гол в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс», которые защищал Игорь Шестёркин.

На 48-й минуте встречи вторую шайбу в составе «дикарей» забросил российский форвард Данила Юров. Ассистировали ему российские нападающие Владимир Тарасенко и Яков Тренин.

Всего в текущем сезоне в активе 22-летнего Юрова 10 голов и 15 результативных передач в 60 матчах регулярного чемпионата НХЛ.