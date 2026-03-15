Юров, Тарасенко и Тренин забили полностью русский гол в ворота Шестёркина в матче НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги на стадионе «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США) хоккеисты «Миннесоты Уайлд» забили полностью русский гол в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс», которые защищал Игорь Шестёркин.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 октября 2025, четверг. 02:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Силлинджер (Койл, Оливье) – 06:56 2:0 Веренски (Койл, Оливье) – 11:16 2:1 Бле (Маккейб, Лоренц) – 22:43 3:1 Проворов (Воронков, Марченко) – 28:33 4:1 Силлинджер (Койл, Веренски) – 33:24 5:1 Фаббро (Оливье, Силлинджер) – 36:58 6:1 Оливье (Койл) – 47:50 6:2 Таварес (Нис, Робертсон) – 55:45 6:3 Робертсон (Доми, Бле) – 58:10
На 48-й минуте встречи вторую шайбу в составе «дикарей» забросил российский форвард Данила Юров. Ассистировали ему российские нападающие Владимир Тарасенко и Яков Тренин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Всего в текущем сезоне в активе 22-летнего Юрова 10 голов и 15 результативных передач в 60 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
