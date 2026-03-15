Гол и передача Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Тампу», Кучеров – без очков
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Ахо, Уокер) – 00:36 0:2 Ахо (Свечников, Миллер) – 17:28 1:2 Гурд (Хедман, Хольмберг) – 34:10 2:2 Д'Астус (Пойнт, Гонсалвес) – 35:31 2:3 Мартинук (Элерс, Райлли) – 49:18 2:4 Стэнковен (Холл) – 58:29
В составе «Каролины» забивали российский нападающий Андрей Свечников, а также Себастьян Ахо, Джордан Мартинук и Логан Стэнковен. Также на счету Свечникова результативная передача. Защитник Александр Никишин не отметился результативными действиями.
За «Каролину» отличились Янни Гурд и Шарль-Эдуар Д'Астус. Российский нападающий Никита Кучеров не отметился результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский сделал 31 сейв.
Комментарии
- 15 марта 2026
-
04:45
-
04:45
-
04:36
-
04:05
-
03:51
-
03:49
-
02:20
-
02:13
-
02:03
-
01:55
-
01:43
-
01:17
- 14 марта 2026
-
23:56
-
23:54
-
23:50
-
23:48
-
23:44
-
23:42
-
23:28
-
23:08
-
23:04
-
22:42
-
22:16
-
21:52
-
21:26
-
21:02
-
20:36
-
20:14
-
19:56
-
19:34
-
19:12
-
19:00
-
18:58
-
18:44
-
18:22