Гол и передача Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Тампу», Кучеров – без очков

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе «Каролины» забивали российский нападающий Андрей Свечников, а также Себастьян Ахо, Джордан Мартинук и Логан Стэнковен. Также на счету Свечникова результативная передача. Защитник Александр Никишин не отметился результативными действиями.

За «Каролину» отличились Янни Гурд и Шарль-Эдуар Д'Астус. Российский нападающий Никита Кучеров не отметился результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский сделал 31 сейв.