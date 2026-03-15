Тампа — Каролина, результат матча 15 марта 2026, счет 2:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол и передача Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Тампу», Кучеров – без очков
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Ахо, Уокер) – 00:36     0:2 Ахо (Свечников, Миллер) – 17:28     1:2 Гурд (Хедман, Хольмберг) – 34:10     2:2 Д'Астус (Пойнт, Гонсалвес) – 35:31     2:3 Мартинук (Элерс, Райлли) – 49:18     2:4 Стэнковен (Холл) – 58:29    

В составе «Каролины» забивали российский нападающий Андрей Свечников, а также Себастьян Ахо, Джордан Мартинук и Логан Стэнковен. Также на счету Свечникова результативная передача. Защитник Александр Никишин не отметился результативными действиями.

За «Каролину» отличились Янни Гурд и Шарль-Эдуар Д'Астус. Российский нападающий Никита Кучеров не отметился результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский сделал 31 сейв.

