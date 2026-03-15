Три очка Панарина не помогли «Лос-Анджелесу» победить «Нью-Джерси». У Грицюка — 1+1
В ночь с 14 на 15 марта на льду «Пруденшиал-центр» в американском Ньюарке завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу одержали хозяева со счётом 6:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
6 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Гласс (Грицюк) – 07:58 2:0 Хишир (Майер, Хьюз) – 11:04 2:1 Копитар (Кларк, Панарин) – 24:15 (pp) 2:2 Панарин (Эдмундсон, Кемпе) – 26:03 2:3 Уорд (Кларк, Хелениус) – 31:43 3:3 Грицюк (Хямеэнахо, Хэмилтон) – 40:25 4:3 Хишир (Браун, Братт) – 52:42 (pp) 4:4 Копитар (Панарин, Кларк) – 53:42 (pp) 5:4 Хьюз (Хишир, Хэмилтон) – 57:31 (pp) 6:4 Майер (Хишир) – 59:12
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Коди Гласс, Нико Хишир (2+2), Джек Хьюз, Тимо Майер (1+1) и российский форвард Арсений Грицюк (1+1). Россиянин Максим Цыплаков очков не набрал. У гостей шайбы забросили Анже Копитар (дубль), Тэйлор Уорд, а также российский нападающий Артемий Панарин (1+2).
После этой победы «Нью-Джерси» поднялся на 14-е место Восточной конференции, имея в своём активе 68 очков. На счету «Кингз» осталось 69 очков, они сохранили восьмую строчку Запада.
