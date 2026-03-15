Три очка Панарина не помогли «Лос-Анджелесу» победить «Нью-Джерси». У Грицюка — 1+1

В ночь с 14 на 15 марта на льду «Пруденшиал-центр» в американском Ньюарке завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу одержали хозяева со счётом 6:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Коди Гласс, Нико Хишир (2+2), Джек Хьюз, Тимо Майер (1+1) и российский форвард Арсений Грицюк (1+1). Россиянин Максим Цыплаков очков не набрал. У гостей шайбы забросили Анже Копитар (дубль), Тэйлор Уорд, а также российский нападающий Артемий Панарин (1+2).

После этой победы «Нью-Джерси» поднялся на 14-е место Восточной конференции, имея в своём активе 68 очков. На счету «Кингз» осталось 69 очков, они сохранили восьмую строчку Запада.