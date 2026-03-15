Нью-Джерси Дэвилз — Лос-Анджелес Кингз, результат матча 15 марта 2026 года, счёт 6:4, НХЛ, Панарин

Три очка Панарина не помогли «Лос-Анджелесу» победить «Нью-Джерси». У Грицюка — 1+1
В ночь с 14 на 15 марта на льду «Пруденшиал-центр» в американском Ньюарке завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу одержали хозяева со счётом 6:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
6 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Гласс (Грицюк) – 07:58     2:0 Хишир (Майер, Хьюз) – 11:04     2:1 Копитар (Кларк, Панарин) – 24:15 (pp)     2:2 Панарин (Эдмундсон, Кемпе) – 26:03     2:3 Уорд (Кларк, Хелениус) – 31:43     3:3 Грицюк (Хямеэнахо, Хэмилтон) – 40:25     4:3 Хишир (Браун, Братт) – 52:42 (pp)     4:4 Копитар (Панарин, Кларк) – 53:42 (pp)     5:4 Хьюз (Хишир, Хэмилтон) – 57:31 (pp)     6:4 Майер (Хишир) – 59:12    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Коди Гласс, Нико Хишир (2+2), Джек Хьюз, Тимо Майер (1+1) и российский форвард Арсений Грицюк (1+1). Россиянин Максим Цыплаков очков не набрал. У гостей шайбы забросили Анже Копитар (дубль), Тэйлор Уорд, а также российский нападающий Артемий Панарин (1+2).

После этой победы «Нью-Джерси» поднялся на 14-е место Восточной конференции, имея в своём активе 68 очков. На счету «Кингз» осталось 69 очков, они сохранили восьмую строчку Запада.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Материалы по теме
«Миннесота» уступила аутсайдеру НХЛ «Рейнджерс» с 45 сейвами Шестёркина. У россиян 6 очков
