Айлендерс — Калгари, результат матча 15 марта 2026, счет 3:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Айлендерс» обыграли «Калгари», Ян Кузнецов сделал передачу
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Сизикас (Маклин) – 10:06     2:0 Хольмстрём (Шенн, Дюклер) – 16:35     3:0 Хольмстрём (Пажо) – 19:35 (sh)     3:1 Баклунд (Мяяття, Баль) – 42:17     3:2 Коулман (Кузнецов) – 48:28    

В составе победителей забивали Кейси Сизикас и Симон Хольмстрём (дважды).

За «Калгари» отличились Микаэль Баклунд и Блейк Коулман. Российский защитник Ян Кузнецов сделал результативную передачу. Форвард Матвей Гридин не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Айлендерс» встретятся с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Калгари» сыграет с «Детройт Ред Уингз». Матчи пройдут 18 и 17 марта соответственно.

