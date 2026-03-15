«Айлендерс» обыграли «Калгари», Ян Кузнецов сделал передачу
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Сизикас (Маклин) – 10:06 2:0 Хольмстрём (Шенн, Дюклер) – 16:35 3:0 Хольмстрём (Пажо) – 19:35 (sh) 3:1 Баклунд (Мяяття, Баль) – 42:17 3:2 Коулман (Кузнецов) – 48:28
В составе победителей забивали Кейси Сизикас и Симон Хольмстрём (дважды).
За «Калгари» отличились Микаэль Баклунд и Блейк Коулман. Российский защитник Ян Кузнецов сделал результативную передачу. Форвард Матвей Гридин не отметился результативными действиями.
В следующем матче «Айлендерс» встретятся с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Калгари» сыграет с «Детройт Ред Уингз». Матчи пройдут 18 и 17 марта соответственно.
