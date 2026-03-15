«Айлендерс» обыграли «Калгари», Ян Кузнецов сделал передачу

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей забивали Кейси Сизикас и Симон Хольмстрём (дважды).

За «Калгари» отличились Микаэль Баклунд и Блейк Коулман. Российский защитник Ян Кузнецов сделал результативную передачу. Форвард Матвей Гридин не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Айлендерс» встретятся с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Калгари» сыграет с «Детройт Ред Уингз». Матчи пройдут 18 и 17 марта соответственно.