Ассист Демидова не спас «Монреаль» от поражения в матче НХЛ с «Сан-Хосе»

В ночь с 14 на 15 марта мск на льду «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Сан-Хосе Шаркс». Гости выиграли эту встречу со счётом 4:2.
В составе победителей голами отличились Марио Ферраро, Коллин Граф и Маклин Селебрини (2+1). Российские игроки Игорь Чернышов, Дмитрий Орлов и Шакир Мухамадуллин очков в матче не набрали.
У хозяев шайбы забросили Ник Судзуки и Коул Кофилд. Россиянин Иван Демидов отметился ассистом.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Монреаль» располагается на четвёртом месте Восточной конференции, имея в своём активе 82 очка. «Сан-Хосе» идёт на восьмой строчке Запада с 70 очками.
- 15 марта 2026
