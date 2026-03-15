Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Монреаль Канадиенс — Сан-Хосе Шаркс, результат матча 15 марта 2026, счёт 2:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026, Демидов

Ассист Демидова не спас «Монреаль» от поражения в матче НХЛ с «Сан-Хосе»
Комментарии

В ночь с 14 на 15 марта мск на льду «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Сан-Хосе Шаркс». Гости выиграли эту встречу со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Кофилд (Слафковски, Добсон) – 07:21     1:1 Селебрини (Граф, Клингберг) – 13:12     1:2 Ферраро (Веннберг, Эклунд) – 31:56     1:3 Граф (Селебрини, Клингберг) – 36:20     2:3 Судзуки (Демидов, Добсон) – 37:38     2:4 Селебрини (Граф, Гудроу) – 57:57    

В составе победителей голами отличились Марио Ферраро, Коллин Граф и Маклин Селебрини (2+1). Российские игроки Игорь Чернышов, Дмитрий Орлов и Шакир Мухамадуллин очков в матче не набрали.

У хозяев шайбы забросили Ник Судзуки и Коул Кофилд. Россиянин Иван Демидов отметился ассистом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Монреаль» располагается на четвёртом месте Восточной конференции, имея в своём активе 82 очка. «Сан-Хосе» идёт на восьмой строчке Запада с 70 очками.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android