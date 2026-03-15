Ассист Демидова не спас «Монреаль» от поражения в матче НХЛ с «Сан-Хосе»

В ночь с 14 на 15 марта мск на льду «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Сан-Хосе Шаркс». Гости выиграли эту встречу со счётом 4:2.

В составе победителей голами отличились Марио Ферраро, Коллин Граф и Маклин Селебрини (2+1). Российские игроки Игорь Чернышов, Дмитрий Орлов и Шакир Мухамадуллин очков в матче не набрали.

У хозяев шайбы забросили Ник Судзуки и Коул Кофилд. Россиянин Иван Демидов отметился ассистом.

«Монреаль» располагается на четвёртом месте Восточной конференции, имея в своём активе 82 очка. «Сан-Хосе» идёт на восьмой строчке Запада с 70 очками.